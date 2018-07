Forças de segurança simulam ataque terrorista em estação de trem

Forças de segurança que atuarão no Rio durante os Jogos Olímpicos fizeram na manhã deste sábado um treinamento de combate a atos terroristas. A simulação ocorreu na estação de trens de Deodoro - bairro na zona oeste que concentra sete instalações olímpicas -, envolveu 500 pessoas e incluiu até mesmo a explosão de uma bomba.

O explosivo foi colocado em uma mochila abandonada em uma plataforma, ao lado dos trilhos. Voluntários que trabalham na organização da Olimpíada se passaram por passageiros feridos e foram levados para a plataforma, onde receberam os primeiros socorros. Também foram simuladas intensa troca de tiros e perseguição a terroristas.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio, o objetivo da simulação foi "testar o planejamento e as ações de resposta em um cenário crítico", conforme divulgou no Twitter. Participaram do exercício militares das Forças Armadas recrutados para reforçar a segurança da cidade, policiais federais, militares e civis, bombeiros, guardas municipais e profissionais da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, do Ministério da Justiça.

No treinamento, foi testada a capacidade de resposta coordenada a atentados, com acionamento das forças de segurança, neutralização de agressores, varreduras, isolamento da estação, atendimento a vítimas e tentativa de identificação de terroristas. A simulação de ataque estava prevista antes do atentado da última quinta-feira em Nice, na França. Moradores foram avisados com antecedência, e também na manhã deste sábado, sobre as mudanças que seriam realizadas no bairro para a realização do treinamento.

A região no entorno da estação de trem foi isolada e houve alterações no trânsito da região. O exercício foi acompanhado em tempo real pelos funcionários do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), da prefeitura, na Cidade Nova (região central). O Cicc abrigará agentes de inteligência e segurança de 106 países que, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, já estão trabalhando com militares e policiais brasileiros e chegarão ao Rio alguns dias antes do início dos Jogos, cuja solenidade de abertura ocorrerá no estádio do Maracanã no próximo dia 5. O encerramento será em 21 de agosto.

A estação ferroviária de Deodoro integra uma das opções de rotas do público que pretende acompanhar as competições no polo olímpico do bairro, onde foram instaladas a Arena da Juventude, o Centro Olímpico de Hóquei, o Estádio, o Centro Aquático, o Centro Olímpico de Hipismo, o Centro Olímpico de Tiro e o Parque Radical do Rio, para as provas de canoagem slalom, BMX e mountain bike.

Neste domingo, equipes de segurança, transporte e trânsito farão treinamento para a cerimônia de abertura da Olimpíada. A simulação acontecerá em vários pontos da zona sul, Barra da Tijuca (zona oeste), no entorno do estádio (zona norte) e no centro. Serão testados os deslocamentos de atletas, organizadores, voluntários e autoridades, com interdição e liberação das ruas.

De acordo com a Secretaria de Grandes Eventos, participarão do treinamento cerca de 700 veículos, entre motocicletas, ônibus, carros, vans, ambulâncias e helicópteros. Ao menos 2 mil pessoas estarão envolvidas nas simulações, que começarão de manhã, às 5 horas, e deverão ser encerradas ao meio-dia.