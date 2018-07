Formação de base é caminho

Foi feito um trabalho de base no boxe brasileiro. Robson Conceição já está na terceira Olimpíada, é um trabalho de longos anos. São ciclos e ciclos. Era para ter resultado em medalhas antes, mas os árbitros nos prejudicaram muito. Ele está muito bem preparado, está maduro. Antigamente, os boxeadores experientes olímpicos passavam para o profissional. Dessa vez, não. Eles são muito bem remunerados. Por ser a Olimpíada no Brasil, se mantiveram no amador, com condições de trabalhar. Eles conseguem viver do boxe.

Robson vai terminar a carreira amadora com chave de ouro e começar um trabalho para ser campeão mundial profissional. Pela experiência dele, acho que levará em torno de um ano, um ano e meio, para que alcance o mundial. Com experiência de 10 ou 12 lutas estará pronto para o título mundial, pela experiência olímpica que já tem. Robson encarou o atleta do Usbequistão que era campeão mundial da APB. Na semifinal, pegou o tricampeão mundial. O campeão olímpico é um supercampeão.

Robson é o novo ídolo do boxe. Vai ser a primeira medalha de ouro e vai alavancar o boxe. Vai trilhar para alcançar as mesmas conquistas do Popó no profissional.

O boxe da Bahia é o coração do boxe do Brasil. Se no Brasil é difícil, na Bahia é pior. Os órgãos públicos não são voltados para o esporte. A Bahia não é a terra do futebol, é a terra da luta. Vejam quantos campeões formamos lá, sem ter nenhum apoio. Nossa luta começa fora do ringue. Nossa luta é diária. Nossa vida é uma luta. O Robson passou por muitas coisas para chegar até aqui e vai ser campeão olímpico.

*Luiz Dórea é técnico de Robson Conceição. Também formou Popó, Júnior Cigano e Adriana Araújo