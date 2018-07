Almanaque Olímpico: Formiga, uma das maiores atletas do País

Você sabia que uma das maiores atletas olímpicas brasileira de todos os tempos vem do futebol? Apesar da modalidade feminina ainda não ter conquistado uma medalha de ouro, Miraildes, mais conhecida por Formiga, é uma das referências no País. São poucos os brasileiros que têm no currículo duas finais olímpicas, como ela, prata em Atenas e, depois, em Pequim. Além disse, são raríssimos os que, como Formiga, estiveram presentes a cinco edições dos Jogos. Se convocada para o Rio, vai à sexta Olimpíada, igualando Rodrigo Pessoa, Hugo Hoyama e Torben Grael.

OUÇA O BOLETIM NA ÍNTEGRA: