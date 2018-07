França derrota Canadá e encara EUA na semifinal do basquete feminino

A seleção francesa feminina de basquete derrotou o Canadá por 68 a 63, na noite desta terça-feira, na Arena Carioca 1, e garantiu seu lugar na semifinal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em busca da vaga na grande decisão, a França terá pela frente agora a temida equipe dos Estados Unidos.

Num duelo de poucos pontos, Sandrine Gruda e Valeriane Ayayi foram os destaques da equipe vitoriosa, com 14 e 12 pontos, respectivamente. A cestinha da partida, porém, foi a canadense Kim Gaucher, com 15 pontos.

A outra semifinal do Rio-2016 terá Espanha e Sérvia. As espanholas eliminaram as turcas, enquanto as sérvias despacharam as australianas.

Os dois duelos serão disputados nesta quinta-feira. A partida entre Espanha e Sérvia está marcada para as 15 horas. França e EUA entrarão em quadra às 19h.