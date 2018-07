França, Espanha, Turquia e China se garantem no basquete feminino da Olimpíada

O basquete feminino conheceu nesta sexta-feira mais quatro seleções classificadas para a Olimpíada. França, Espanha, Turquia e China venceram suas partidas pelas quartas de final do Pré-Olímpico Mundial, que está sendo realizado em Nantes, e garantiram presença nos Jogos do Rio.

A Espanha avançou com a vitória por 70 a 50 sobre a Coreia do Sul, num duelo em que Sancho Lyttle acumulou 20 pontos e 13 rebotes. A Turquia superou Cuba por 71 a 45, com 18 pontos de Sanders. A China, com 18 pontos de Shao Ting, derrotou a Bielo-Rússia por 84 a 70. Já a França massacrou a Argentina por 90 a 53, com 21 pontos de Endene Miyem.

Agora, as quatro seleções derrotadas nas quartas de final vão disputar a última vaga para a Olimpíada do Rio. Em semifinais "às avessas", neste sábado, Cuba vai duelar com a Coreia do Sul, enquanto a Argentina medirá forças com a Bielo-Rússia. No domingo, os vencedores se enfrentam pela quinta e última vaga em disputa no Pré-Olímpico em Nantes.

Três das cinco seleções que se classificaram no torneio francês vão ser adversárias do Brasil no Grupo A da Olimpíada, que já conta com o Japão e a Austrália. O Grupo B vai ser composto por duas equipes classificadas no Pré-Olímpico Mundial, além de Estados Unidos, Canadá, Sérvia e Senegal.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!