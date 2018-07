França marca no último segundo, bate Alemanha e vai à final do handebol masculino

Com um gol no último segundo da partida, a França derrotou a Alemanha por 29 a 28 nesta sexta-feira, na Arena do Futuro, e garantiu vaga pela terceira Olimpíada consecutiva na decisão do handebol masculino.

Depois de conquistar o ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, a seleção francesa agora aguarda pelo vencedor do duelo entre Polônia e Dinamarca, marcado para começar às 20h30 desta sexta-feira, para saber quem enfrentará na busca pelo tricampeonato olímpico nos Jogos do Rio.

Além da hegemonia na competição, a França também é a atual campeã do mundo na modalidade. Depois de eliminar a seleção brasileira nas quartas de final, a equipe francesa voltou às quadras nesta sexta para uma partida que parecia não ser tão complicada.

O time francês ficou à frente do marcador o jogo inteiro e terminou o primeiro tempo em vantagem de 16 a 13. Na etapa final, chegou a abrir 22 a 15 e ficou com a partida nas mãos. Mas os alemães iniciaram uma reação surpreendente e, a um minuto do final, conseguiram igualar o marcador em 28 a 28.

Foi aí que a experiência da equipe que venceu tudo o que disputou nos últimos anos fez a diferença. Depois de um pedido de tempo, os franceses trocaram passes no ataque até que a bola chegou na mão do experiente armador Daniel Narcisse, de 36 anos. Com tranquilidade, ele tirou do goleiro e mandou a bola para as redes no estouro do cronômetro. Não deu nem tempo de os alemães buscarem novo empate.

E o maior goleador da França no confronto foi justamente Narcisse, com sete bolas na rede. Já o artilheiro máximo da partida foi o ponta-esquerda Uwe Gensheimer, com 11 gols.

A decisão da medalha de ouro acontecerá neste domingo, data de encerramento dos Jogos Olímpicos, às 14 horas, na Arena do Futuro. A disputa pelo bronze será um pouco mais cedo, às 10h30, no mesmo local.