Franck Caldeira faz índice olímpico na maratona e marcha tem nova classificada Se o período de classificação para os Jogos Olímpicos no atletismo fechasse hoje, Franck Caldeira seria um dos brasileiros garantidos na maratona. No último domingo, o campeão da São Silvestre de 2006 não teve boa classificação na Maratona de Frankfurt, terminando em 21.º lugar, mas correu abaixo do índice exigido para os Jogos do Rio.