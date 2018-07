Fratus e mais dez pedem dispensa da seleção de natação

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) fez a parte dela ao convocar força máxima para compor a seleção de natação no Sul-Americano, que vai ocorrer entre 29 de março e 3 de abril, em Assunção. Deu aos nadadores, entretanto, a opção de recusarem a convocação. No total, 11 dos convocados pediram dispensa, entre eles Bruno Fratus e Matheus Santana.

Ao anunciar a lista inicial com 28 convocados (14 mulheres e 14 homens), a CBDA relacionou os atletas com melhores índices técnicos no Torneio Open, realizado em Palhoça (SC), em dezembro. Dos principais nomes da natação brasileira, deixou de fora só Cesar Cielo e Thiago Pereira, que sequer nadaram o Open - Thiago fez índice olímpico no Brasileiro Sênior, realizado de forma concomitante, enquanto Cielo foi mal nos 100m livre e nem se classificou ao Open.

A entidade, porém, deu aos atletas a possibilidade de solicitarem dispensa. Boa parte deles optou por não nadar em Assunção, uma vez que o Sul-Americano vai terminar 12 dias antes do início do Troféu Maria Lenk, segunda e última seletiva para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.

A cidade paraguaia tem clima muito mais frio do que do Rio e, na natação, é inviável atingir o ápice da performance duas vezes seguidas num intervalo de 15 dias.

Priorizando o Maria Lenk pediram dispensa: Bruno Fratus, Daniel Orzechowski, Felipe Lima, João Luiz Gomes Jr, Luiz Rogério Arapiraca, Matheus Santana, Nicholas Santos e Thiago Simon. Por outro lado, nomes importantes como Felipe França, Brandonn Pierry, Henrique Rodrigues e Leonardo de Deus foram mantidos na lista.

A nova convocação da CBDA traz com novidades os jovens Giovanny Lima (do Sesi-SP), Ícaro Ludgero (Fluminense), Pedro Cardona e Pedro Spajari (ambos do Pinheiros). Quem também volta à seleção é Lucas Salatta.

Entre as mulheres, só Ana Carla Carvalho, Jhennifer Conceição e Maria Paula Heitmann pediram dispensa. Darão lugar a Nathália Almeida (Flamengo), Gabriela Rocha (Corinthians) e Gabriella Mello (Corinthians). A equipe terá, entre outras, Joanna Maranhão, Etiene Medeiros e Gracielle Herrmann. Larissa Oliveira é o grande desfalque.