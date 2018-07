Fratus faz 2º melhor tempo dos 50 m no ano no Troféu Maria Lenk

O terceiro dia do Troféu Maria Lenk, que está sendo realizado na piscina do Fluminense, no Rio, acabou ficando marcado por uma marca expressiva nas eliminatórias dos 50 metros livre. Bruno Fratus, do Pinheiros, fez o segundo melhor tempo do mundo em 2015, com 21s91 - a melhor marca é do francês Florent Manaudou, 21s57.

"Sem descansar está bem legal. Ainda mais que foi uma prova da manhã, está bastante calor, enfim, tem toda aquela ''chorada'' que a gente dá de manhã. É sempre mais confortável e mais fácil nadar à tarde", disse Fratus, avaliando que pode até melhorar seu desempenho na final desta tarde, para a qual avançou em primeiro lugar, à frente de Cesar Cielo, do Minas, que fez o segundo melhor tempo das eliminatórias, com 22s07.

"Não vou mentir.... Eu estava um pouco dormindo ainda. Não consegui acordar direito para ela. Deu para dar uma relaxada no final. Tem uma janela de melhora para a tarde. É o que eu estou tentando mirar até agora. Acho que um 21s7 é um bom objetivo para mim à tarde. Meu principal foco é o Mundial. Eu estava torcendo para sair um 21 segundos de manhã - seria o meu primeiro 21 da temporada, mas a soltada que eu dei ali no final não saiu. Vamos ver se hoje à tarde sai", disse Cielo.

Os tempos de Fratus e Cielo são melhores do que o índice da prova - 22s25 - para o Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado neste ano em Kazan, na Rússia. Mas ambos já haviam nadado abaixo dos tempos registrados nesta manhã no Open de Natação, no ano passado.

A situação é a mesma de Etiene Medeiros, que avançou em primeiro lugar na versão feminina dos 50 metros livre, com 24s97 e abaixo do índice da prova. Mas ela também possui tempo melhor para o Mundial, com o recorde sul-americano de 24s74 feito no Open, assim como Graciele Herrmann, com 24s87.

"Acho que dá pra melhorar. Não senti bem a prova, mas nadar para 24 segundos é sempre muito bom. Sei que tem algumas coisas para ajustar. Vou ver o vídeo e conversar com o Vanzella (técnico Fernando Vanzella) pra acertar a chegada e alguns outros detalhes que acho que dá pra melhorar. Espero fazer um tempo melhor, mas 50 metros é bem o momento mesmo. É chegar e ver o que vai dar", explicou Etiene.

Já Thiago Pereira avançou para a final dos 400 metros medley com o melhor tempo das eliminatórias, com a marca de 4min23s68, acima do índice para o Mundial, que e é de 4min16s71.