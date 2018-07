Fratus supera Le Clos e leva ouro nos 50m na etapa de Dubai da Copa do Mundo

A marca foi suficiente para levar Fratus a superar o sul-africano Chad Le Clos, que marcou 22s22. Além disso, garantiu ao brasileiro a sua segunda medalha de ouro na Copa do Mundo, pois ele também venceu esta prova em Doha, mas com um tempo mais alto - 22s28 -, na última terça-feira. O pódio neste sábado foi completado pelo norte-americano Anthony Ervin, com 22s27.

O encerramento da etapa de Dubai também confirmou a coroação do sul-africano Cameron Van der Burgh e da húngara Katinka Hosszu com rei e rainha da temporada 2015. Neste sábado, Van der Burgh foi ouro nos 100 metros peito. O sul-africano já havia sido coroado nas edições de 2008 e 2009 da Copa do Mundo. E ele terminou esta edição da competição com 15 ouros.

Hosszu, por sua vez, venceu as provas dos 400 metros medley e ficou em segundo lugar nos 100m livre, nos 100m costas e nos 400m livre. Mas o seu domínio da Copa do Mundo é ainda impressionante, tanto que já havia sido coroada como rainha em 2012, 2013 e 2014. Além disso, a estrela húngara terminou a temporada da Copa do Mundo com um total de 30 medalhas de ouro.