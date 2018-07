Frio cancela Paulista de Natação e afeta preparação para a Olimpíada

A frente fria que atinge boa parte do Sudeste do Brasil neste fim de semana obrigou o cancelamento de uma competição que servia como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Visando a integridade física dos atletas, a Federação Paulista Aquática (FPA) decidiu cancelar o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação, que estava sendo realizado em São Caetano do Sul (SP).

A competição começou na sexta-feira e teve continuidade no sábado. Neste domingo, seria realizada a quarta e última etapa da competição. "Em reunião técnica realizada no final da terceira etapa, foi decidido por unanimidade o cancelamento da quarta etapa por questões de baixa temperatura, zelando pela integridade física dos nadadores", explicou a FPA em ofício.

A competição havia recebido a inscrição de quatro atletas que defenderão o Brasil no Rio-2016: Gabriel Santos, Natalia de Luccas, Brandonn Almeida e Leonardo de Deus. Os dois últimos, atletas do Corinthians, não apareceram para competir. Natália fez o melhor índice técnico da competição, que ainda contou com nomes importantes da natação brasileira como Pedro Cardona, Alessandra Marchioro, Fernando Ernesto e Vinicius Waked.