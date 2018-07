Gabriel e meio-campistas se destacam na seleção olímpica

A seleção olímpica venceu mais duas partidas na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, desta vez contra os Estados Unidos, e alguns jogadores ganharam pontos na luta por vaga no grupo que será comandado pelo técnico Dunga no ano que vem.

Titular nos dois jogos, o atacante Gabriel, do Santos, anotou três gols - são seis em quatro jogos desde o início da preparação da seleção olímpica - e volta para o clube em alta. Outro que se destacou no ataque foi Luan, do Grêmio, que balançou as redes duas vezes. O palmeirense Gabriel Jesus desta vez não marcou e pouco produziu.

No setor de meio de campo, destaque para Lucas Silva. O volante do Real Madrid, que está emprestado ao Olympique de Marselha, da França, deu passe para os dois gols na vitória por 2 a 1, na quinta-feira, na Ilha do Retiro, no Recife. Felipe Anderson também volta à Europa prestigiado. O jogador da Lazio, que foi titular no primeiro jogo, saiu do banco de reservas para anotar dois gols no triunfo por 5 a 1, domingo, no Mangueirão, em Belém.

Por fim, na defesa, o técnico Rogério Micale escalou duas formações diferentes. A titular, utilizada no primeiro jogo, contou com quatro jogadores que atuam na Europa: Fabinho (Monaco), Rodrigo Ely (Milan), Dória (Granada) e Wendell (Bayer Leverkusen). A segunda foi formada por jogadores que jogam no Brasil: Zeca (Santos), Lucão (São Paulo), Marlon (Fluminense) e Jorge (Flamengo).

Capitão da equipe no primeiro jogo, Dória não vai guardar boas lembranças da participação. O zagueiro, que passou recentemente pelo São Paulo, falhou ao perder bola na defesa, cometer pênalti e ser expulso. Marlon, titular na segunda partida, marcou um gol contra e cometeu outros erros.

A seleção olímpica se reúne novamente em 2016, já na reta final de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A equipe vai aproveitar mais uma vez uma data Fifa para atuar simultaneamente com o time principal. A estreia na Olimpíada será no dia 3 de agosto, no Engenhão.