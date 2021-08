Galvão aposta que Brasil deve superar oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O narrador Galvão Bueno participou na noite desta quarta-feira do programa "Ohayo Tóquio", do Sportv. Na conversa, Galvão apostou que a delegação brasileira deve chegar às oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil encontra-se no 16.º lugar do quadro geral de medalhas, tendo subido ao lugar mais alto do pódio quatro vezes.

Participaram da conversa o jornalista Marcelo Barreto e o técnico Bernardinho, âncoras do programa, o repórter Marcos Uchôa e a ex-jogadora de vôlei e bicampeã olímpica Fabiana Alvim, a Fabi.

Para Galvão, há possibilidade de primeiro lugar ainda para o futebol masculino, duas seleções de vôlei, canoagem, com Isaquias Queiroz, no boxe com Bia Ferreira e no skate. "Não é difícil superar as sete. Eu acredito piamente que vamos superar", frisou o narrador.

O Brasil já garantiu medalhas de ouro na maratona aquática, com Ana Marcela Cunha, na prova de 10 quilômetros. A dupla Martine Grael e Kahena Kunze garantiram também na vela. Na ginástica, com Rebeca Andrade, e no surfe com Italo Ferreira.