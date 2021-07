Galvão emociona ao narrar medalha de prata de Rebeca Andrade em Tóquio

O narrador Galvão Bueno, da TV Globo, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta quarta-feira ao narrar a apresentação e comemorar a medalha de prata de Rebeca Andrade na ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O momento mais emocionante ocorreu quando a nota da brasileira foi revista, após pedido da comissão técnica brasileira, e Galvão anunciou a prata antes mesmo da confirmação. "É prata, é prata, é prata! Saiu medalha, Rebeca Andrade é do Brasil", comemorou.

Atrás de Galvão, Daiane dos Santos se emocionava e pulava muito. O ex-ginasta Diego Hypólito também comentou a ginástica Ambos se emocionaram e choraram com a medalha conquistada por Rebeca que alcançou 13.666.

Aos 22 anos, Rebeca ficou atrás apenas da americana Sunisa Lee. O terceiro lugar do pódio foi da russa Angelina Melnikova. Galvão afirmou que esperava por esse momento desde 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. "Não sei se tenho mais idade pra isso", brincou o narrador, aos 71 anos.

É prata!! É prata!! É prata!! E veio a medalha inédita!! Rrrrrebeca Andrade, do Brasil!! pic.twitter.com/LMASiISLXV — Galvão Bueno (@galvaobueno) July 29, 2021

Galvão é o narrador mais memorável da tv brasileira. Ele já narrou momentos históricos para o Brasil. No futebol, o tetracampeonato (1994) e o pentacampeonato (2002) da seleção brasileira nas edições da Copa do Mundo. Em 2016, também conduziu a narração, na edição dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, do inédito título da seleção.

Em 2008, o narrador ainda narrou o ouro de Cesar Cielo, nos 50m livre na natação, em Pequim. Nessa mesma edição, Galvão estava presente na inédita medalha de ouro no vôlei feminino.