Galvão estica o 'r' ao comemorar ouro de Rebeca em Tóquio e lembra época dos 'Ronaldos'

O narrador Galvão Bueno, da TV Globo, resgatou a puxada do 'r' ao comemorar o ouro no salto da ginasta Rebeca Andrade, na manhã deste domingo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A esticada na letra lembra as comemorações durante os bons momentos de Ronaldinho, o Fenômeno e o Gaúcho, no futebol brasileiro.

A admiração pelos 'Ronaldos' permanece nas melhores memórias. Neste domingo, a vibração do narrador da Globo embalou a conquista do primeiro ouro brasileiro na ginástica artística feminina em Jogos Olímpicos.

Rebeca subiu ao lugar mais alto do pódio após dois saltos acima de 13.000, nota que nenhuma outra competidora alcançou. "Eu trabalhei bastante durante esse tempo. Não foram os meus melhores saltos. Só que isso é ginástica. Isso acontece", declarou ao Sport TV em Tóquio.

Na semana passada, Rebeca já havia conquistado a medalha de prata no individual, e Galvão virado meme nacional pela comemoração única quando o resultado foi divulgado.

"RRRRRRRRRRRRRRRRREBECA ANDRADE É OURO DO BRASIL!". A narração que mata de emoção! Obrigada, @galvaobueno #OlimpíadasNaGlobo pic.twitter.com/YgjDhSO0Om — TV Globo em (@tvglobo) August 1, 2021

A vice-campeã olímpica no individual geral e campeã olímpica no salto deve disputar medalha nesta segunda na final do solo, marcada para 5h45min (horário de Brasília).