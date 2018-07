Garantido no Rio-2016, Fratus desafia campeão olímpico nos EUA

Garantido nos Jogos do Rio, Bruno Fratus deve ter uma boa prévia olímpica a partir de sexta-feira, em Atlanta, nos Estados Unidos. Atleta da equipe norte-americana de Auburn, ele participará de um forte torneio local até domingo. Ali, terá como principal rival o atual campeão olímpico dos 100m livre, Nathan Adrian.

Esta será a primeira competição de Fratus desde o Troféu Maria Lenk, no mês passado, quando ele se garantiu oficialmente no Rio-2016 nos 50m livre. Sexto colocado no ranking mundial, fará um tira-teima contra Adrian, que divide a quarta posição. O norte-americano, entretanto, ainda não nadou em temporada, visto que a seletiva dos EUA é só em julho.

Fratus também está inscrito nos 100m livre, quando poderá mostrar que tem condições de ajudar o 4x100m livre do Brasil na Olimpíada. Nesta prova, vai encarar Marcelo Chierighini, garantido no Rio-2016 na distância e atual 11.º do ranking. Também estão inscritos os norte-americanos Nathan Adrian (empatado em quarto) e Kaeleb Dressl, que recentemente bateu o recorde mundial das 100 jardas livre, que era de Cesar Cielo.

Felipe Lima e Beatriz Travalon, que não vão ao Rio-2016, também estão inscritos para nadar em Atlanta. Já João de Lucca, outro radicado nos EUA, vai nadar na etapa de Charlotte do Pro Swim, principal circuito norte-americano. Ele está inscrito nos 100m e nos 200m livre. Na primeira prova, encara o canadense Santo Condorelli (nono do ranking). Na outra, enfrenta Ryan Lochte. De Lucca nada o 4x100m livre, o 200m livre e o 4x200m na Olimpíada.