Garantidos na seleção, Zanetti e Nory fazem finais do Brasileiro de Especialistas

Arthur Zanetti, medalhista olímpico e mundial, garantiu a primeira colocação nas classificatórias das argolas no Campeonato Brasileiro de Especialistas de Ginástica Artística, neste sábado, na Arena Carioca 3, no Rio de Janeiro. As finais, que serão disputadas neste domingo, terão ainda a participação de outros nomes de destaque da modalidade como o também medalhista olímpico Arthur Nory.

Zanetti tirou 14,300 na prova em que é especialista e ficou com o segundo lugar no salto, com 14,075, e com a quarta posição no solo, com 13,400. "Fazia bastante tempo que eu não me apresentava no solo e no salto, competi e fui bem. Fiz uma série diferente nas argolas, com elementos colocados em uma outra sequência, e gostei deste modelo", afirmou.

Com a vaga garantida na seleção brasileira de 2018, o ginasta está se preparando para a disputa da Swiss Cup 2017, competição de duplas em que participará em novembro junto com Daniele Hypolito.

Arthur Nory, por outro lado, ficou com a liderança no solo, prova em que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio/2016. Ele também já está garantido na seleção brasileira do ano que vem. Por ser disputado na sequência do Torneio Nacional, que contou com a participação das categorias menores, o ginasta lembrou da importância de estar próximo à jovens atletas.

"Estar ao lado das crianças da base, das escolinhas, é muito importante. É uma grande chance para eles poderem estar junto, competindo nos mesmos aparelhos que os ídolos deles. Eu fui muito inspirado pela Daiane (dos Santos) e agora poder cumprir esse mesmo papel é muito especial. É um momento único. Adorei o formato da competição", disse.

Além de Zanetti e Nory, Caio Souza e Francisco Barreto também já estão garantidos na seleção brasileira de 2018. O Campeonato Brasileiro de Especialistas é uma oportunidade para os ginastas cumprirem as metas de avaliação colocadas por Marcos Goto, chefe técnico das seleções brasileiras de ginástica artística feminina e masculina.