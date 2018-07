Gatlin minimiza vaias e valoriza medalha de prata nos 100m Apesar da expectativa pelo ouro, o norte-americano Justin Gatlin se mostrou satisfeito com a medalha de prata conquistada neste domingo, na tradicional prova dos 100 metros, no Engenhão. No duelo direto com o jamaicano Usain Bolt, o campeão olímpico em Atenas-2004 não conseguiu repetir o feito na Olimpíada do Rio de Janeiro