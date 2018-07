General deixa o comando da Autoridade Pública Olímpica

O general Fernando Azevedo e Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO), apresentou nesta sexta-feira o pedido de demissão do cargo, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo a reportagem apurou, o deputado estadual Edinho Silva (PT-SP), que foi tesoureiro da campanha da presidente Dilma Rousseff, assumirá o cargo.

Segundo a nota da Secom, a presidente "agradeceu a dedicação e esforços do general pelo desempenho à frente da APO". A nota oficial não informa, entretanto, o substituto de Silva.

O general, que ocupava o cargo desde outubro de 2013, se reuniu na manhã desta sexta-feira com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante.

A APO é um consórcio público interfederativo constituído por governo federal, Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura carioca, com o objetivo de coordenar as ações para o planejamento e entrega de obras para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Segundo o perfil de Edinho Silva publicado na página oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo, o petista é graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e obteve o título de mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos. Edinho Silva já foi office-boy, operário e atleta de base do time de futebol Ferroviária. À frente da APO, o ex-tesoureiro da campanha de Dilma ganhará um salário de R$ 22,1 mil.