Gilda de Oliveira avança e Joice Silva perde em estreia na luta no Rio-2016

As brasileiras Gilda de Oliveira e Joice Silva tiveram resultados diferentes em suas estreias na disputa da luta olímpica estilo livre, nesta quarta-feira, nos Jogos Olímpicos do Rio, na Arena Carioca 2. Enquanto Gilda avançou às quartas de final na categoria até 69kg, Joice perdeu no torneio entre as lutadoras de até 58kg.

Gilda abriu a sua participação na Olimpíada com a vitória sobre a israelense Ilana Kratysh, que foi vice-campeã europeia neste ano, por 6 a 2. O início do combate foi estudado, sem que as lutadoras conseguissem se derrubar, até que a brasileira abriu 2 a 0 no primeiro round.

No segundo, Gilda chegou a estar em vantagem de 6 a 0. Kratysh ainda somou dois pontos, mas não conseguiu evitar a vitória da brasileira. Com esse resultado, ela se classificou às quartas de final, fase em terá pela frente a egípcia Enas Ahmed.

Já Joice encarou Aisuluu Tynybekova, do Quirguistão e perdeu por 11 a 8. A campeã do Pan de 2015 fez um duelo equilibrado e terminou o primeiro período perdendo por 3 a 2. A luta no segundo round foi mais franca, mas a brasileira não conseguiu reverter a desvantagem, sendo superada por 11 a 8.

A derrota tira as chances de Joice de faturar o ouro no Rio-2016, mas ela ainda não está fora da disputa. Para participar da repescagem e ter chance de brigar pelo bronze, ela terá que torcer para a lutadora do Quirguistão se classificar à final da Olimpíada.