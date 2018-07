Gilmar confirma Micale como auxiliar técnico de Dunga na Olimpíada

O coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, confirmou na noite desta segunda-feira que Rogério Micale será auxiliar técnico de Dunga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. Acompanhado do preparador físico do time sub-23, Marcos Seixas, Micale vai reforçar a comissão técnica que já conta com Andrey Lopes, auxiliar de Dunga na seleção principal.

Com carreira consolidada como treinador de times de base, Micale se tornou técnico das seleções sub-20 e sub-23 no ano passado, em substituição a Alexandre Gallo. Ele ganhou mais espaço na CBF ao levar o time sub-20 ao vice-campeonato mundial. Cogitou-se até manter Micale como treinador da seleção olímpica no Rio-2016.

Contudo, Rinaldi decidiu por colocar Dunga no comando do time olímpico ainda no ano passado. Desde então, o treinador passou a fazer as convocações da equipe, sempre em parceria com Micale, que comanda o time olímpico em amistosos que coincidem com datas dos jogos da seleção principal.

O coordenador de seleções da CBF também comentou a presença de Neymar tanto na Copa América Centenário quanto na Olimpíada. Rinaldi revelou parte do plano proposto pela CBF aos clubes europeus para conseguir a liberação do atacante e de outros jogadores que podem atuar nas duas competições - Dunga pode convocar até três jogadores acima de 23 anos para o Rio-2016. "O problema (para liberar Neymar) são as férias. O Barcelona está muito preocupado com isso e nós também, porque o jogador tem que ter o seu descanso", afirmou o dirigente, em entrevista ao canal FOX Sports.

Rinaldi comparou o tempo de descanso que os brasileiros terão com as férias dos jogadores que disputarão a Eurocopa, entre junho e julho deste ano, na França. "Nós temos uma planilha na qual é muito fácil perceber que os jogadores que irão participar da Eurocopa vão ter menos tempo de férias do que os jogadores que irão participar da Copa América e da Olimpíada. Quem participar da Copa América e da Olimpíada terá cerca de 21 ou 22 dias de férias. Quem participar da Euro terá cerca 15 dias", declarou.