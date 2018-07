Ginasta holandês erra movimento e cai de cara no chão na final da barra fixa

O ginasta Epke Zonderland sofreu uma forte queda durante sua apresentação na final da barra fixa na ginástica artística nesta terça-feira. O holandês de 30 anos caiu enquanto executava um movimento em que se solta do aparelho. Ao tentar voltar, suas mãos acabaram escorregando e o atleta caiu de joelhos e em seguida de cara no chão.

A princípio a queda preocupou bastante, mas logo o ginasta se levantou e terminou a exibição. Zonderland ficou um tempo deitado, mas uma boa parte foi devido à sua decepção pela falha. O holandês fazia uma boa prova e era cogitado até para faturar uma medalha. Sua nota final foi de 14,033 ocupando a sétima colocação geral.

A primeira colocação da barra fixa ficou com o alemão Fabian Hambuechen, com a nota de 15,766. A medalha de prata ficou com o americano Danell Leyva e o bronze com o britânico Nile Wilson. O brasileiro Francisco Barreto Júnior ficou apenas na 5ª colocação com a nota de 15,208.

