Ginástica rítmica brasileira conquista o Pan e carimba passaporte para Tóquio

O Brasil será representado na ginástica rítmica na Olimpíada de Tóquio. O conjunto nacional obteve a vaga, neste sábado, ao conquistar o Pan-Americano da modalidade disputado no Rio de Janeiro. Fazem parte da equipe Bárbara Galvão, Beatriz Linhares, Déborah Medrado, Duda Araraki e Geovana Santos.

As brasileiras superaram as mexicanas, que foram melhor na sexta-feira na prova com as cinco bolas. Neste sábado, o Brasil alcançou a pontuação 35.950, contra 35.100 das mexicanas, que recorreram, mas o aumento da nota não foi suficiente.

Na primeira prova, o Brasil recebeu a nota 38.450, ficando apenas 0.15 pontos atrás do México, que chegou a sábado na liderança da competição. Os Estados Unidos, classificados para os Jogos Olímpicos, ficaram em terceiro lugar.

No individual, a ginasta brasileira Bárbara Domingos, de 21 anos, não teve a mesma sorte. Ela terminou com a medalha de prata no geral, mas ficou sem a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A mexicana Rut Castillo, de 30 anos, a atleta mais velha da competição obteve a vaga e vai para a olimpíada pela primeira vez. O bronze ficou para a também brasileira Natália Gaudio.