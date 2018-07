Astro do basquete argentino, Ginóbili diz que 'coisinhas desapareceram' na Vila Olímpica

Um dos maiores nomes da seleção masculina de basquete da Argentina nos Jogos Olímpicos, o ala-armador Manu Ginóbili, que joga no San Antonio Spurs, publicou em seu blog, nesta segunda-feira, 22, uma foto de seu quarto na Vila Olímpica, que dividia com Andrés Nocioni. O que chama atenção, na publicação, é a frase de Ginóbili, que disse que suspendeu a limpeza do seu quarto depois que "algumas coisinhas desapareceram".

Na foto postada pelo atleta, com vários objetos no quarto, Ginóbili fez um glossário, onde explicava os itens que eram encontrados na imagem. "Para situar vocês no tempo, digo que esta foto foi tirada há 15 dias depois de termos chegado [à Vila Olímpica] e que nesse momento, já estávamos há cinco dias sem serviço de limpeza (decidimos cancelá-lo depois que 'desapareceram' algumas coisa do apartamento)", escreveu o atleta, para justificar a desorganização do ambiente.

Confira, abaixo, a foto postada por Ginóbili:

Com 90 pontos marcados na Olimpíada do Rio, o ala-armador foi uma das peças principais da Argentina, que se despediu nas quartas de final do torneio masculino de basquete, após perderem para os Estados Unidos por 105 a 78.