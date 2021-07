Goleira da seleção feminina de futebol discute com atleta paralímpica nas redes

A goleira da seleção brasileira feminina de futebol, Bárbara, se envolveu em uma confusão nesta quarta-feira no Instagram. A integrante do elenco comandado por Pia Sundhage foi marcada em um post de Andrea Pontes, atleta paralímpica da canoagem, dizendo que ela deveria ser substituída por Babi Arenhart, arqueira da seleção brasileira feminina de handebol. Isso porque cometeu uma falha no jogo contra a Holanda, válido pela 2ª rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A jogadora do Avaí Kindermann então fez um comentário, questionando se Pontes teria competência em seu esporte e capacidade de chegar em quatro Paraolímpiadas, já que, em Tóquio, ela está em sua quarta edição de Olimpíada. A canoísta respondeu dizendo que já foi a 6ª melhor do mundo e que não lembrava de Bárbara "nem como a 6ª melhor goleira do Brasil".

Na sequência, ela desafiou a goleira e mencionou seu peso. "Quer fazer um tiro 200m velocidade comigo? Você aguenta? "Cheinha" como você está, o arrasto do caíque vai ser grande!" O print foi mostrado pela atleta da categoria VL1, que marcou novamente Bárbara: "Ao invés de ficar discutindo no Instagram, vai treinar para ver se emagrece", disse Pontes.

Depois disso, a goleira da seleção brasileira baixou o nível da discussão de vez e, por DM, não deixou as mensagens sobre sua performance e seu peso passarem batido. Falou que não daria IBOPE às provocações e mandou a atleta paraolímpica procurar um esporte para competir.

Muitas palavras de baixo calão foram mencionadas pela pernambucana de 33 anos, principalmente de cunho sexual. "Acha que só porque é deficiente pode falar o que quer?", indagou Bárbara. As mensagens privadas só foram vistas, pois Andrea Pontes postou mais um story dizendo: "Além de frangueira é mal educada! Essa é a goleira da seleção."