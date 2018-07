Governadora de Tóquio manifesta preocupação com 'elefantes brancos' em 2020

Depois de se reunir com o prefeito Eduardo Paes na manhã desta sexta-feira, a governadora de Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos de 2020, disse ter preocupação de que as estruturas esportivas não se transformem em "elefantes brancos" na capital japonesa. Yuriko Koike anunciou que espera que a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente sejam as marcas da Olimpíada de Tóquio. Ela receberá a bandeira olímpica das mãos de Paes na festa de encerramento dos Jogos, no próximo domingo, no Maracanã.

"Queremos que o sucesso do Rio-2016 tenha continuidade em Tóquio-2020. Daqui a quatro anos, eu gostaria de estar preparada para receber os visitantes sem que (a Olimpíada) se tornasse um elefante branco. Queremos realizar Jogos sustentáveis com base no conceito dos 'três Rs': redução de gases poluentes, reutilização de recursos e reciclagem", afirmou, em entrevista coletiva ao lado do prefeito.

"Fiquei tocada ao saber que o Rio não queria se tornar um elefante branco. O custo elevado (das obras olímpicas) tem sido questionado, muitos afirmam que a Paralimpíada é um desperdício, mas na verdade é um desafio maravilhoso. Vemos que o Rio-2016 é eficaz em termos de custo", afirmou a governadora, que usou um quimono típico japonês no encontro com o prefeito.

Yuriko disse que escolheu a indumentária por "representar a hospitalidade japonesa" e pelo fato de que "o quimono pode ser reciclado várias vezes". "Mostra minha etiqueta e respeito ao prefeito Paes", afirmou. O prefeito pediu desculpas por não ter ido ao encontro da governadora "vestido como um típico sambista carioca". "Da próxima vez que eu encontrar a governadora, vou também colocar um quimono, achei muito bonito", brincou Paes.

