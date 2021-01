Governo Japonês espera que 10 mil médicos e enfermeiros sejam mobilizados para a Olimpíada

Mesmo com o sistema de saúde saturado em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Governo Japonês espera que 10.000 médicos e enfermeiros sejam mobilizados para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A capital e outras dez regiões do país estão em estado de emergência desde o início do mês por causa do aumento do número infecções.

O Japão, até agora, não foi muito afetado pela pandemia. O país registra cerca de 5.000 mortos, mas os médicos alertam que o sistema de saúde corre o risco de entrar em colapso, especialmente se os Jogos aumentarem o número de casos. "Estamos tentando conseguir a equipe médica necessária, cerca de 10.000 pessoas, pedindo aos médicos e enfermeiras que trabalhem cinco dias por semana durante os Jogos", disse o ministro Seiko Hashimoto ao Parlamento.

Os organizadores também estão preocupados com duas questões: que a infraestrutura médica será necessária e como tratar "infecções por covid-19" durante os Jogos, segundo Hashimoto.

O agravamento da pandemia em todo o mundo, inclusive no Japão, multiplicou as dúvidas sobre a manutenção deste grande evento esportivo, que já foi adiado no ano passado devido à situação sanitária. Várias pesquisas recentes no país mostraram que a opinião pública japonesa está cada vez menos favorável a realização dos Jogos em julho deste ano.

O presidente da Associação Médica Japonesa, Toshio Nakagawa, alertou na semana passada para os riscos de receber espectadores estrangeiros. Nas atuais circunstâncias, seria "impossível" dar-lhes atenção médica em um hospital se o resultado do teste fosse positivo para a covid-19, advertiu Nakagawa, em entrevista coletiva. Os representantes olímpicos buscam caminhos para "salvar" a Olímpiada. Faltam seis meses para os Jogos.

Espera-se que cerca de 11.000 atletas de todo o mundo participem dos Jogos Olímpicos de Toquio. Recentemente, os organizadores mencionaram a possibilidade de organizar o evento sem público. O Japão negou recentemente que a disputa seria cancelada.