Governo japonês já admite que obras do Estádio Olímpico começarão só em 2017

"Se tudo der certo, as obras vão começar por volta do início do ano depois deste. Estamos um pouco atrasados na comparação com o plano original", disse Takakuni Ikeda, membro do Conselho de Esportes do Japão, responsável pela obra, em entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo News.

O planejamento era que o estádio fosse utilizado já na Copa do Mundo de Rúgbi de 2019, recebendo inclusive a final da competição. Mas a ideia já foi descartada e a decisão será em Yokohama. A tendência é que o estádio só fique pronto em janeiro de 2020, com uma pequena margem de tempo para realizar os testes necessários antes dos Jogos.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou em julho a desistência de seguir com o projeto da arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid por ele ser demasiadamente caro, atendendo aos protestos contra os altos custos previstos.

O governo começou a aceitar novas propostas para o novo Estádio Nacional com um custo máximo de 155 bilhões de ienes (US$ 2 bilhões). O primeiro projeto de Zaha Hadid tinha um custo estimado de 250 bilhões de ienes. Até o fim do ano deve ser anunciado o escritório vencedor para tocar o projeto. Só depois disso será aberto processo para decidir os responsáveis pela obra.