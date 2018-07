Grã-Bretanha vence e encara favorita Holanda no hóquei sobre a grama feminino

O hóquei sobre a grama feminino definiu nesta quarta-feira seus finalistas na Olimpíada do Rio de Janeiro. E a Grã-Bretanha será a desafiante da vez da poderosa Holanda, que não perde em Olimpíada desde Atenas-2004 e busca o tricampeonato. Numa final inédita, as duas seleções vão decidir a medalha de ouro às 17 horas de sexta-feira, no Centro Olímpico de Hóquei, em Deodoro.

Para alcançar seu melhor resultado na história dos Jogos, a equipe britânica precisou repetir nesta quarta a vitória que teve sobre a Nova Zelândia na disputa pelo bronze, há quatro anos, jogando em casa. Em Londres, o triunfo valeu o terceiro lugar. No Rio, o resultado garantiu ao menos a medalha de prata.

Num duelo equilibrado e tenso, as britânicas venceram por 3 a 0, com dois pênaltis convertidos nos últimos dez minutos da partida. Foi um placar semelhante ao duelo de 2012, quando as anfitriãs levaram a melhor por 3 a 1.

Mais cedo, a Holanda suou para confirmar o favoritismo contra a Alemanha. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, as holandesas venceram somente nas cobranças de pênaltis: 4 a 3. Curiosamente, foi a equipe alemã a última a vencer a Holanda em Olimpíadas, na final de Atenas-2004 (placar de 2 a 1).

Com a derrota, a Alemanha vai disputar a medalha de bronze contra a Nova Zelândia na sexta-feira, ao meio-dia.

PARTICIPE