Grand Prix de Boxe vai reunir lutadores que vão aos Jogos de Tóquio no Rio

Os sete atletas classificados para representarem o boxe brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio vão participar de segunda a quinta-feira, do 1º Grand Prix de Boxe Olímpico, na Arena Carioca 2 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio.

O time nacional conta com Beatriz Ferreira, atual campeã mundial na categoria até 60kg, além de Abner Teixeira (91kg), Graziele Jesus (51kg), Hebert Souza (75kg), Jucielen Romeu (57kg), Keno Marley (81kg) e Wanderson de Oliveira (63kg).

Cada um dos pugilistas fará lutas contra três adversários de sua mesma categoria selecionados entre os melhores colocados do ranking nacional. Ao todo, serão 28 atletas em ação. A ideia é dar ritmo de luta para os representantes antes da estreia na capital japonesa.

O Brasil soma cinco pódios em olimpíadas. Servílio de Oliveira foi bronze no México/1968, enquanto, em Londres/2012, Esquiva Falcão foi prata, Yamaguchi Falcão e Adriana Araújo ficaram com o bronze. Robson Conceição, nos Jogos Rio/2016 conquistou a medalha de ouro.

Em Tóquio, as disputas do boxe serão entre 24 de julho e 8 de agosto, na Arena Kokugikan, um palco tradicional do sumô na capital japonesa. A arena tem capacidade para até 7.300 espectadores.