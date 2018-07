Graziele de Jesus perde na estreia no Mundial Feminino de Boxe

A brasileira buscava uma revanche contra Fuchs, que a superou em março no Pré-Olímpico das Américas, em Buenos Aires. Mas Graziele de Jesus voltou a ser batida pela boxeadora dos Estados Unidos. Os três árbitros apontaram a vitória da sua adversária por 40 a 36.

Para se garantir nos Jogos do Rio através do Mundial, Graziele de Jesus precisava avançar até as semifinais, mas acabou sendo eliminada logo na sua primeira luta. Agora resta torcer para que a canadense Mandy Bujold e a colombiana Ingrit Valencia fiquem entre as quatro melhores em Astana, pois elas foram finalistas no Pré-Olímpico das Américas e já possuem vaga no Rio-2016.

O Brasil ainda terá outras duas representantes no Mundial Feminino de Boxe. A peso leve (até 60kg) Andreia Bandeira estreia neste sábado diante da panamenha Atheyna Byion. Já Adriana Araújo, com vaga garantida na Olimpíada, está de bye na primeira rodada e vai encarar a vencedora da luta entre a armênia Ashkhen Hovannisjan e a ucraniana Jullia Tsyplakova no próximo domingo.