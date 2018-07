Grega é suspensa por doping e perderá medalha olímpica de 2008 no salto triplo

A grega Hrysopiyi Devetzi vai perder a medalha de bronze olímpica conquistada na disputa do salto triplo nos Jogos de 2008 após testar positivo em um exame antidoping, revelou nesta terça-feira a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês).

A IAAF explicou que uma amostra de exame antidoping realizado por Devetzi durante o Mundial de Atletismo de 2007 testou positivo para o esteroide estanozolol em nova análise. Por isso, seus resultados serão retrospectivamente desqualificados por dois anos a partir de agosto de 2007.

Com isso, a grega perderá as medalhas de bronze conquistadas no Mundial de Atletismo de 2007 e na Olimpíada de 2008. Porém, a prata assegurada no salto triplo dos Jogos de 2004 não será afetada pela punição.

Devetzi também foi suspensa por quatro anos, o que não terá efeito prático, pois a grega se aposentou em 2009, na sequência de uma outra punição, por se recusar a realizar um exame antidoping.

A IAAF também anunciou a suspensão das fundistas russas Ildar Minshin e Irina Timofeeva por doping, mas elas não possuem conquistas em campeonatos relevantes.