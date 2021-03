Guilherme Costa e Allan do Carmo obtêm vaga no Pré-Olímpico de maratona aquática

Guilherme Costa e Allan do Carmo serão os representantes do Brasil no Pré-Olímpico de Maratonas Aquáticas. Na seletiva brasileira, realizada neste sábado, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, ficaram definidos os nomes que tentarão a última vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A prova de 10 km foi realizada na Reserva Santa Rita da Lagoa Azul e teve os 5 km liderados por Allan do Carmo. No complemento dos 7,5 km, Diogo Villarinho assumiu a ponta e deixou a decisão para última volta de 2,5 km. No sprint final, Guilherme Costa, conhecido como Cachorrão, disparou e venceu a disputa, surpreendendo os adversários mais experientes da maratona aquática.

Guilherme Costa concluiu o percurso em 1h46min39. Allan do Carmo, de 31 anos, ficou em segundo lugar, e também vai tentar a vaga na prova de qualificação olímpica que vai ser disputada em maio. Diogo Vilarinho terminou em terceiro lugar.

O anúncio do resultado oficial demorou porque houve um protesto contra Guilherme Costa, que foi acusado de ter tomado impulso para voltar à corrida, o que não é permitido. A arbitragem analisou a reclamação e decidiu manter o resultado.

A maratona aquática tem apenas Ana Marcela Cunha com vaga garantida nos Jogos Olímpicos. Os dois primeiros colocados da seletiva deste sábado são a esperança masculina do Brasil para ter mais um representante em Tóquio. O Pré-Olímpico masculino será disputado no dia 30 de maio, em Fukuoka, no Japão.