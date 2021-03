Guilherme Toldo avança em Grand Prix de esgrima e garante vaga nos Jogos de Tóquio

O esgrimista brasileiro Guilherme Toldo está oficialmente classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta sexta-feira, ele teve bom desempenho no primeiro dia do Grand Prix de Florete, em Doha, no Catar, passando para a fase principal de 64. Com a eliminação do venezuelano Victor León na última eliminatória, garantiu a classificação como melhor atleta dos que disputavam as vagas individuais das Américas.

Os Estados Unidos já garantiram a vaga em Tóquio como uma das quatro melhores equipes do florete masculino no ranking olímpico. Com isso, a vaga de melhor equipe das Américas ficou para o Canadá. Guilherme Toldo era o líder entre todos os outros atletas do continente que disputavam a vaga individual.

Ele tinha boa vantagem sobre Victor León (72,0 contra 24,375 do adversário). Porém, o venezuelano caiu diante do americano Bryce Louie por 15 a 8, na última eliminatória da fase preliminar de 128. Guilherme Toldo seguiu em frente e já não pode mais ser alcançado nesta corrida.

O atleta gaúcho, que parte para a sua segunda Olimpíada, fez um bom início de torneio. Jogando na pule 7, ele venceu o italiano Damiano Rosatelli (5 a 4), o indiano Bicky Thokchom (5 a 0), o suíço Remi Brunner (5 a 0) e o croata Ivan Komsic (4 a 3). Perdeu dois combates: contra o polonês Leszek Rajski (2 a 5) e contra o Lok Wang NG, de Hong Kong (4 a 5).

Na fase de 128, Toldo bateu o turco Martino Minuto, número 43 do ranking mundial, por 15 a 7, garantindo a passagem para a disputa entre os 64 melhores, que acontece neste domingo. Seu primeiro jogo será contra o britânico Marcus Mepstead, 15.° do ranking mundial. Na sequência poderá enfrentar o sul-coreano Kim Dongsu ou o francês Wallerand Roger.

Já o torneio feminino do Grand Prix começa neste sábado. Bia Bulcão e Rafaela Gomes são as representantes do Brasil na disputa.