Guitarrista do Nação Zumbi mostra cartaz com "Fora Temer" na cerimônia de encerramento

Assim como acontecera na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, a festa de encerramento também teve protesto contra o presidente da República, Michel Temer. Mas, em vez das vaias, a manifestação foi "silenciosa": guitarrista da banda Nação Zumbi, Lucio Maia exibiu para as câmeras de TV a inscrição "Fora Temer" atrás do instrumento musical.

O protesto aconteceu cerca de 35 minutos após o início da festa de encerramento. Como o palco fica longe das arquibancadas, a inscrição só pôde ser vista pela TV, na transmissão ao vivo. O músico aproveitou o momento em que o câmera do palco lhe filmava de perto para virar a guitarra e mostrar a inscrição.

"Fora Temer" ganhando medalha de ouro nas paralimpíadas. pic.twitter.com/URoScwXOCH — Edu (@e001) 18 de setembro de 2016

Nas redes sociais, o público se dividiu com a atitude do guitarrista. Enquanto muitos aprovaram o protesto, outros criticaram a atitude. Na cerimônia de abertura, Michel Temer esteve no Maracanã e foi vaiado quatro vezes. Ele não compareceu à festa de encerramento.

Entre as autoridades, estavam presentes Eduardo Paes, prefeito do Rio, Luiz Fernando Pezão, governador licenciado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos deputados, Raul Jungmann, ministro da defesa, Leonardo Picciani, ministro do esporte, entre outros.