Handebol feminino do Brasil jogará pela manhã na Olimpíada

A Federação Internacional de Handebol (IHF, na sigla em inglês) detalhou a tabela de jogos da primeira fase do handebol nos Jogos Olímpicos do Rio e marcou as partidas da seleção feminina para a manhã. Quem vai comprar ingressos para os jogos do time campeão mundial de 2013 vê partidas quase sempre na primeira sessão, às 9h30 ou 11h15. Só uma das cinco partidas do Brasil será à tarde.

No handebol feminino, um ingresso dá direito a assistir duas partidas. A sessão matinal vai de 09h30 às 13h00, enquanto a vespertina das 14h40 às 18h10. O Brasil joga pela manhã contra a bicampeã mundial olímpica Noruega (dia 6, sábado), Espanha (10, quarta), Angola (12, sexta) e Montenegro (14, domingo). A única partida à tarde é contra a Romênia, dia 8, segunda-feira.

Já os homens vão atuar sempre nessa sessão vespertina, em dias intercalados com as mulheres. Eles vão à quadra nos dias 7 (Polônia), 9 (Eslovênia), 11 (Alemanha), 13 (Egito) e 15 (Suécia).

No basquete, já foi divulgado que todos os jogos da seleção feminina às 17h30 nos dias 6 e 8 e às 15h30 nos dias 9, 11 e 13. O time masculino vai jogar sempre às 14h15, nos dias 7, 9, 11, 13 e 15. As partidas das duas seleções brasileiras de basquete serão concomitantes em três oportunidades porque os jogos acontecerão em ginásticas distintos.