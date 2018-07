Handebol masculino encara Pan como último teste para o Rio-2016

"O Pan-Americano distribui três vagas para o Mundial da França e esse é sempre o primeiro objetivo. Depois, como é normal, queremos tentar ganhar o campeonato. Nestes últimos anos sempre tivemos uma briga na final contra a Argentina. Mas, antes de chegar lá, será uma competição longa e para nós será muito importante para podermos praticar algumas coisas que temos feito durante os treinamentos", explicou.

Na primeira fase, o Brasil não deve ter trabalho contra Paraguai, Porto Rico, Colômbia, EUA e Uruguai. A semifinal está marcada para o dia 18, sábado, possivelmente diante de Chile ou Argentina.

"Estamos com uma equipe jovem e muito qualificada, que está competindo lá fora, adquirindo uma boa experiência e, com certeza, trazendo isso para a seleção. A nossa filosofia de trabalho é outra desde a chegada do Jordi e isso fez o time crescer. O importante é acreditarmos no que temos feito", destaca o goleiro Maik. Dos 18 jogadores convocados, só três atuam em clubes brasileiros. A base da equipe está na Europa.

