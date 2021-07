Hipismo CCE do Brasil termina o primeiro dia de competição em Tóquio no 11° lugar

O hipismo concurso completo de equitação (CCE) dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 teve início nesta sexta-feira, no Equestrian Park. No primeiro dia de competições, o Brasil foi representado na parte da manhã por Marcelo Tosi, que encerrou o dia na 16.° colocação. Já na parte da tarde, o estreante Rafael Losano ficou em 32.°. Ambos os resultados no individual. Por país, as duas performances garantiram o 11.° lugar.

“Estar nos Jogos Olímpicos é um sonho que eu estou realizando. Hoje (sexta-feira), no adestramento, no primeiro dia, eu poderia ter ido um pouco melhor. Eu fiz o adestramento à noite, talvez isso não tenha me favorecido. Ela é uma égua nova e assustada. Entrou bem, achei que ela ia estar um pouco mais relaxada, mas quando chega nesse nível de prova, um cavalo que está muito preparado pode estressar um pouco, faz parte da competição”, disse Losano.

Neste sábado será a vez de Carlos Parro se apresentar no adestramento. Marcio Appel, que disputou os Jogos Olímpicos pela primeira vez no Rio-2016, é o cavaleiro alternativo (reserva) da seleção. No domingo começa a etapa de cross country, no Sea Forest Cross-Country Course.

Em Tóquio-2020, a disputa do CCE começa com o adestramento por equipes e individual na sexta-feira e no sábado, no Equestrian Park. No domingo, os cavaleiros disputam o cross-country por equipes e individual, no Sea Forest Cross-Country Course. Por fim, a prova de saltos por equipes e individual será realizada na segunda, no Equestrian Park.

Pela primeira vez, as equipes do hipismo CCE contam somente com três atletas sem direito a descarte. Agora, cavaleiro alternativo pode ser escalado até 2 horas antes do início de cada uma das provas, caso haja algum problema veterinário com outro integrante da equipe.