Holanda bate 'Leonas' da Argentina e conquista pela quarta vez o ouro no hóquei na grama

A Holanda conquistou pela quarta vez a medalha de ouro no hóquei na grama, ao derrotar, nesta sexta-feira, a Argentina, por 3 a 1, na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As holandesas repetem o feito de Los Angeles-1984, Pequim-2008 e Londres-2012.

Já as argentinas, apelidadas de 'Las Leonas', ficaram mais uma vez sem subir no lugar mais alto do pódio. Elas foram prata em Sydney-2000 e Londres-2012, e bronze em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Melhor tecnicamente, as holandesas abriram 2 a 0 no placar, ao aproveitar duas oportunidades no córner curto, uma espécie de cobrança de falta. O terceiro gol saiu em bela jogada. Margot van Geffen (2) e Caia van Maasakker marcaram para o time campeão.

Agustina Gorzelany descontou para a Argentina, que lutou muito em busca de obter pelo menos igualdade no placar, mas não teve sucesso diante da boa marcação das holandesas.

O JOGO

Na forma atual, o hóquei na grama surgiu na Grã-Bretanha e tornou-se o único esporte coletivo com medalhistas dos cinco continentes. Dois times de 11 jogadores tentam marcar o maior número de gols no adversário, usando tacos para tocar a bola. São quatro tempos de 15 minutos. Em eliminatórias, o empate é decidido numa prorrogação de dois tempos de 7 minutos e meio com gol de ouro.

A grama natural foi substituída por um tipo de grama sintética que, além de acelerar a bola, evita o adiamento dos jogos por causa de pisos com lama. O taco é feito de fibra de carbono, kevlar ou fibra de vidro. Tem em média 95 cm de altura, mas a escolha depende do tamanho do jogador. Seu peso varia entre 350 e 700 gramas.

REGRAS

Os gols só podem ser marcados de dentro da área de arremate. É proibido bater na bola quando ela estiver acima do ombro ou golpear a bola na direção do adversário. Falta intencional dentro da área ou que impeça um gol resultam em pênalti. Gols só podem ser marcados de dentro da área de arremate.