Holanda quer pintar Deodoro de laranja no hóquei sobre a grama

Por seis décadas, o hóquei na grama teve o domínio de Índia e Paquistão. Os indianos chegaram a ganhar seis medalhas de ouro olímpicas consecutivas, rivalizando com os paquistaneses, donos de três ouros e três pratas.

Na disputa feminina, desde Pequim-2008 o domínio é da Holanda. Lideradas por Lidewij Welten, as holandesas venceram todos os jogos que disputaram nas duas últimas olimpíadas. E com um detalhe: Lidewij Welten vai desembarcar no Rio com apenas 26 anos.

Com 1,69 metro e 61 quilos, Welten é muito rápida e finaliza muito bem. Seu talento foi logo reconhecido e sua primeira convocação para a seleção nacional veio aos 15 anos de idade. Ela soma 128 jogos pela seleção e já conquistou dez títulos.

Em Pequim-2008, disputou a Olimpíada com apenas 13 jogos internacionais e foi um dos destaques da competição. Em 2014, durante o mundial disputado em Haa, na Holanda, jogou com um mão quebrada, para delírio do público a cada jogada.

O ano de 2015 não foi vitorioso para a seleção holandesa, que terminou em quinto lugar na Liga Mundial e com o vice-campeonato europeu, mas mesmo assim Welten foi escolhida pela Federação Internacional de Hóquei na Grama como a melhor jogadora do mundo.

Welten tenta diminuir um pouco o favoritismo holandês, apesar da proximidade do inédito tricampeonato olímpico. “Não acho que nós somos tão favoritas assim para a conquista do ouro no Rio. Temos várias seleções com condições de nos impor um jogo muito duro durante a competição. Cabe a nós treinar o máximo possível e jogar forte desde a primeira partida”. A camisa 12 da Holanda se refere às seleções da Argentina, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e China.

Bonita, assim como quase todo o time holandês, Welten brincou ao falar da disputa nos Jogos do Rio a partir de agosto. “Sei que o hóquei sobre a grama não possui tradição no Brasil, mas acho que os brasileiros poderão se interessar pelo esporte, pois, em alguns momentos, se assemelha com o futebol.”

No fim do ano passado, a seleção holandesa esteve no Complexo de Deodoro para treinar e conhecer o local das competições de hóquei na grama nos Jogos Olímpicos. “Gostei muito do campo e também da região, que possui uma paisagem muito bonita”, disse Welten.

O hóquei sobre a grama começou a ser disputado nos Jogos Olímpicos em Londres-1908. Saiu do programa olímpico em Estocolmo-1912, retornou em Antuérpia-1920 e, por falta de estrutura, deixou de participar em Paris-1924. Com a criação da Federação Internacional de Hóquei, a modalidade retornou em Amsterdã-1928 para não sair mais.

A primeira disputa no hóquei sobre a grama feminino ocorreu em Moscou-1980 e teve Zimbábue como campeão. Com três conquistas, Seul-1988, Atlanta-1996 e Sydney-2000, a Austrália é a maior vencedora. Se vencer no Rio-2016, a Holanda se iguala às australianas, sendo que sua conquista será consecutiva. Se depender de Welten, pode começar a comprar tinta para mudar a cor do Complexo de Deodoro. “Queremos pintar tudo de laranja.”