Homem tenta apagar tocha olímpica com extintor e é contido

O revezamento da tocha olímpica passou por mais um episódio de tumulto nesta quarta-feira, desta vez em Joinville, em Santa Catarina. Um homem com um pequeno extintor de incêndio disparou a fumaça em direção ao fogo olímpico e à mulher que o carregava, uma motorista do Comitê Rio-2016.

A ação não durou mais do que cinco segundos. O homem saiu da calçada, correndo, e apontando o extintor em direção à mulher. Ele imediatamente levou um mata-leão de um dos membros da Força Nacional de Segurança que fazem a escolta do revezamento da tocha. Continuou apertando o gatilho, mas a fumaça já não era mais direcionada ao fogo olímpico.

Viviane, a condutora da tocha, inalou o gás, mas continuou correndo por mais poucos metros, até entregar o fogo para o condutor seguinte. Antes de Joinville, nesta quarta-feira o tour da tocha também passou por Massaranduba, Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul, todas cidades catarinenses. Na quinta o fogo olímpico estará no Paraná.