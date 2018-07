Goleira Hope Solo é convocada para sua terceira Olimpíada

Hope Solo chegou a ameaçar não disputar os Jogos Olímpicos do Rio, alegando temor com relação ao vírus da zika. A goleira da seleção norte-americana de futebol, entretanto, estará na capital fluminense em agosto. Nesta terça-feira, ela foi convocada para defender os EUA no Rio-2016.

Esta será a quarta Olimpíada de Hope Solo, a terceira valendo. Ela esteve em Atenas, em 2004, como reserva, para o caso de uma lesão das convocadas. Depois, foi titular dos EUA na conquista do ouro olímpico tanto em 2008 quanto em 2012. Carli Lloyd e Tobin Heath também vão tentar o tri olímpico no Rio, enquanto quatro jogadoras estarão nos Jogos pela segunda vez.

A maior parte do elenco, entretanto, é formado por novatas - 11 das 18 convocadas nunca estiveram em uma Olimpíada. Isso não faz delas menos favoritas. Afinal, 14 dessas atletas ganharam o título do Mundial de Futebol Feminino do ano passado. Mallory Pugh vai a Olimpíada três meses após fazer 18 anos.

Os EUA são a maior potência do futebol feminino. Ganharam o ouro em 1996, quando a modalidade estreou no programa, e ficaram com a prata em 2000. Depois, foram campeãs em 2004, 2008 (ambas as finais contra o Brasil) e em 2012.