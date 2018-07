Hugo Hoyama leva garota de 15 anos para tentar vaga olímpica

Campeã mundial cadete no ano passado, a adolescente Bruna Takahashi, de apenas 15 anos, vai ter a chance de disputar os Jogos Olímpicos do Rio. A garota de São Bernardo do Campo ganhou a disputa interna contra Lígia Silva, de 34 anos, e é uma das três convocadas do técnico Hugo Hoyama para a disputa do Pré-Olímpico Latino-Americano, marcado para 1 a 3 de abril em Santiago, no Chile. Bruna, que é quinta do ranking mundial Sub-15 e 142.ª no adulto, foi convocada junto com Gui Lin (124.ª) e Carolina Kumahara (105.ª). As três vão participar de torneio em formato mata-mata no dia 1.º, sexta, que classificará a campeã para os Jogos. Depois, outro torneio idêntico será realizado no sábado e domingo.

Cada país pode classificar até duas atletas e o Brasil é favoritíssimo a atingir a meta, uma vez que colocou suas quatro representantes na semifinal do Campeonato Latino-Americano, em fevereiro. As mesa-tenistas que se classificarem em Santiago entram na chave de simples dos Jogos Olímpicos e, depois, Hoyama vai convocar mais uma para participar do torneio por equipes.

Isso faz com que Lígia Silva ainda tenha chances de estar na Rio-2016, mas só na disputa por equipes. "Foi difícil deixar a Ligia fora, porque ela participou de todo o processo. Sem a concorrência dela, essas meninas não estariam tão fortes como estão hoje e ela vai seguir participando dos treinamentos e nos ajudando", explicou Hoyama. Amazonense, Lígia já esteve nos Jogos de Sydney-2000, Atenas-2004 e Londres-2012.

Em 2012, o Brasil foi representando em simples por Caroline, então com 16 anos, e Lígia. Gui Lin completou a equipe. Agora, a renovação é a entrada de Bruna. "Eu convoquei as que mais se destacam, com os melhores resultados. Demos um grande passo no Pan-Americano e agora queremos duas vagas no individual. Acredito muito nisso, mesmo com adversárias fortes", destaca Hoyama. No masculino, como Hugo Calderano venceu os Jogos Pan-Americanos de Toronto, ele conquistou vaga olímpica. O Brasil terá direito a só mais um representante em simples no Rio-2016 e quem vai brigar por ela será Gustavo Tsuboi, 63.º colocado no ranking mundial. Thiago Monteiro e Cazuo Matsumoto, que também formam a "elite" do tênis de mesa masculino do País, ficam na dependência da convocação do técnico francês Jean-René Mounie para jogarem por equipes.

"Claro que outros tinham chance de conquistar a vaga na mesa, mas nada mais justo do que dar preferência para o nosso jogador mais regular, que é o Gustavo. Além disso, a equipe é composta por três atletas e, dependendo do resultado no Chile, temos uma ou duas vagas em aberto", lembrou Mounie.