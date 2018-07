Hugo Parisi vai à semifinal na plataforma de 10m pela 1ª vez na carreira

O brasileiro Hugo Parisi obteve um bom resultado nos saltos ornamentais nesta sexta-feira, no Centro Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Em sua quarta Olimpíada da carreira, o atleta de 32 anos avançou à semifinal da plataforma de 10 metros individual pela primeira vez em sua trajetória olímpica.

Parisi terminou a fase classificatória na 13ª colocação, entre 28 competidores, com 422,45 pontos. Seu melhor desempenho aconteceu no terceiro dos seis saltos a que teve direito, com 77,55. No pior deles, o primeiro, anotou 59,20.

Foi o melhor resultado obtido pelo brasileiro nesta prova em Olimpíadas. Até então, sua melhor performance havia acontecido em Pequim-2008, quando foi o 19º e bateu na trave porque somente os 18 primeiros avançam à semifinal. Em Londres-2012, foi apenas o 30º colocado.

Parisi recebeu forte apoio da torcida no Maria Lenk, mas dividiu as atenções do público com Tom Daley, britânico de apenas 22 anos, mas que já tem dois títulos mundiais e duas medalhas olímpicas no currículo - uma delas obtida no Rio-2016, na plataforma de 10 metros sincronizada.

Daley liderou as eliminatórias nesta sexta, com 571,85 pontos. Foi dele a maior nota do dia, com 103,60, em seu quarto salto. O segundo colocado do dia foi o chinês Bo Qiu, com 564,75 pontos, seguido do também chinês Aisen Chen, com 545,35.

A semifinal da prova será disputada às 10h deste sábado. Os finalistas vão brigar pela medalha de ouro a partir das 16h30. Se avançar à prova da tarde, Parisi disputará sua segunda final no Rio de Janeiro. No começo da Olimpíada, ele e Jackson Rondinelli terminaram em oitavo lugar na plataforma de 10 metros sincronizada. Daley e seu compatriota Daniel Goodfellow levaram o bronze.