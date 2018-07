Hungria vence Europeu Feminino de Polo Aquático e garante vaga nos Jogos do Rio

Com apenas oito equipes, o polo aquático feminino é, em teoria, um dos caminhos mais curtos para se chegar a uma medalha olímpica no Rio-2016. Nesta sexta-feira foi conhecida mais uma participante do torneio: a seleção da Hungria, que venceu o Campeonato Europeu, em Belgrado. Na final, as húngaras fizeram 9 a 7 na Holanda, devolvendo derrota na primeira rodada.

Antes da Hungria, se classificaram para o Rio-2016 as seleções da China (campeã asiática) e da Austrália (campeã da Oceania), além do Brasil, país-sede do torneio. Em março, os últimos quatro classificados serão definidos no pré-olímpico Mundial, em Gouda (Holanda). Vão participar Holanda, Espanha, Itália, Grécia, Rússia, França, EUA, Canadá, Cuba, Nova Zelândia, África do Sul e Japão.

Apesar da chave curta no Rio-2016, o Brasil não é candidato a medalha na Olimpíada no feminino. A equipe brasileira, em 2015, perdeu 15 vezes para sete times que estarão ou podem estar no Rio, incluindo Hungria, Austrália e China. Só venceu Japão, Nova Zelândia e Cuba.