IAAF pune duas atletas que estiveram em Londres-2012 por doping

A pior punição foi aplicada a Nemec. A norte-americana naturalizada croata foi suspensa por quatro anos depois de ser flagrada em um exame fora de competição realizado em outubro do ano passado. Já Drabenia pegou dois anos de gancho após falhar em teste durante evento na Bielo-Rússia, também em 2015.

As duas atletas participaram dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Lisa Nemec, dona de diversos recordes nacionais na Croácia, foi a 52.ª colocada na maratona. Já Drabenia terminou na 24.ª colocação na marcha atlética de 20 quilômetros. Ela ainda tem um 16.º no Campeonato Mundial do ano seguinte, em 2013.