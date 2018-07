Ibrahimovic é pré-inscrito pela Suécia para a Olimpíada

Os Jogos Olímpicos do Rio poderá contar com a participação de um dos maiores astros do futebol mundial. Nesta terça-feira, a Associação de Futebol da Suécia divulgou a relação de 35 jogadores pré-inscritos da sua seleção nacional para o evento e incluiu o atacante Zlatan Ibrahimovic.

Esta relação de 35 nomes terá que ser reduzida para uma lista final de apenas 18 jogadores que virão ao Brasil para defender a Suécia na Olimpíada. A equipe escandinava vai disputar o Grupo B dos Jogos, tendo Nigéria, Colômbia e Japão como adversárias na chave.

Hakan Ericsson, o técnico da seleção sub-21 da Suécia e que vai dirigir a equipe na Olimpíada, admitiu que a presença de Ibrahimovic nos Jogos está longe de estar garantida. "(As chances) Não são tão grandes, mas ainda há uma esperança", afirmou o treinador.

Ibrahimovic, de 34 anos, defende nesse momento a Suécia na Eurocopa. Além dele, o lateral-esquerdo Ludwig Augustinsson e o zagueiro Victor Lindelöf também participam do torneio na França e foram lembrados para a Olimpíada, com a diferença que ambos tem menos de 23 anos e não ocupariam as três vagas previstas aos jogadores acima dessa idade.

Ericsson admitiu que pode ser difícil convencer Ibrahimovic a defender a Suécia na Olimpíada após a disputa da Eurocopa, mas não perde as esperanças. "Pode ser uma nova fase em sua carreira, e Zlatan disse que ele está disposto a esperar até depois da Euro (para decidir). Eu quero aproveitar qualquer pequena lacuna que possa existir, porque seria fantástico levar Zlatan", afirmou.

Astro mundial, Ibrahimovic optou por sair do Paris Saint-Germain após brilhar por quatro anos com a camisa do clube francês. O atacante ainda não informou qual será o novo clube do atacante, mas os rumores são de que o Manchester United é o favorito a contratá-lo. Enquanto isso, ele disputa a sua quarta Eurocopa seguida pela seleção da Suécia e agora cria expectativa para definir se defenderá a equipe na Olimpíada.

