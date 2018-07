Imprensa internacional muda conceito sobre Brasil após Jogos Rio-2016

Pouco mais de um mês do encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, o Ministério do Turismo divulgou pesquisa sobre as impressões deixadas pelo evento com a imprensa estrangeira, profissionais que vieram para o Brasil para cobrir o grande evento. O resultado se mostrou positivo em diversos aspectos, como infraestrutura, atrativos turísticos e aeroportos (a pesquisa completa por ser lida neste link).

As boas avaliações mudam a imagem do Brasil com a imprensa internacional, pelo menos no que diz respeito ao Jogos Olímpicos. Se antes havia grande temor sobre como seria a Olimpíada no Rio, após o acontecimento, os estrangeiros tiveram a sensação de que o País deu conta do recado e, de quebra, é um bom local para se visitar no futuro.

"Ter resultados tão positivos junto a esse público formador de opinião é muito importante. Por características intrínsecas à profissão, os jornalistas são mais críticos e exigentes. Conseguimos mostrar que o Brasil está preparado e que podemos sediar grandes eventos e receber bem os turistas", disse o ministro interino do Turismo, Alberto Alves.

A pesquisa, realizada entre 6 e 24 de agosto, contou com a participação de 435 profissionais da área. Destes, 83% cobriram grandes eventos nos últimos anos cinco anos. Ainda de acordo com o estudo, 90,5% dos entrevistados afirmaram que a viagem ao Brasil atendeu ou superou as expectativas.

Clique na imagem para ver estudo completo

Quando o assunto é infraestrutura, a melhor avaliação foi dos aeroportos, recomendados por 94,2%. Na sequência aparecem 'disponibilidade de voos no Brasil' (88,8%) e serviços de táxi (86,1%). Conhecido por suas diversas atrações, o País obteve bons números nos atrativos turísticos (99,1%) e diversão noturna (95,5%).

Com a isenção do governo federal para a necessidade de vistos para turistas americanos, japoneses, australianos e canadenses no período olímpico, a obtenção de vistos recebeu uma grande aprovação (96,3%).

Já os preços, em geral, tiveram boa aceitação, entretanto, menor do que os outros quesitos. O valor do transporte público agradou 84,2%, mesma taxa dos atrativos turísticos. Telefonia e internet, por mais que bem avaliados, foram os piores nos preços, com 78,1%.

Ainda de acordo com o estudo, a avaliação positiva deve resultar em um crescimento de 62% das menções positivas ao País nos próximos meses, contra 36,8% em relação ao período anterior aos Jogos. O número de matérias negativas, por sua vez, deve reduzir de 22,8% para 7,2% pós-competição.

FICOU DEVENDO

Os aspectos negativos apontados pelos estrangeiros foram mobilidade urbana e transportes (21%), falta de segurança (13%) e falta de organização dos Jogos (12%). Além disso, a midia internacional registrou descontentamento em relação à mobilidade na cidade com transporte oficial (8%) e distância entre os pontos olímpicos (6%).

Houve ainda cobranças a dois aspectos importantes do Rio de Janeiro. O primeiro deles é a falta de sinalização de trânsito e indicações turísticas (32%) e limpeza pública na cidade (25%).