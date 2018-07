Indiana que motivou fim dos testes de testosterona virá ao Rio

Atleta que motivou a suspensão dos testes de testosterona, que comprovavam se uma atleta é "mulher", Dutee Chand estará nos Jogos Olímpicos do Rio. A indiana, de apenas 20 anos, conseguiu o índice para correr os 100m no Rio-2016. Ela será apenas a segunda atleta do seu país a disputar a prova mais rápida do atletismo na história dos Jogos.

Chand foi proibida de disputar os Jogos da Commonwealth (que reúnem os países e territórios da comunidade britânica) e também os Jogos Asiáticos em 2014, depois de seus exames apontaram altas taxas de testosterona, principal hormônio masculino.

Ela recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, que lhe deu ganho de causa e determinou que a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) tem até junho de 2017 para apresentar as evidências científicas que sustentam sua regra de que atletas com altos níveis hormonais precisam tomar medicamento específico para competir.

Até lá, a IAAF não pode mais proibir que atletas com atletas taxas de testosterona disputem suas competições. Isso abre brecha não só para Chand, mas principalmente para a sul-africana Caster Semenya, que lidera o ranking nos 800m, com os dois melhores resultados da temporada, e tem o oitavo tempo do mundo nos 400m e nos 1.500m.

Semenya assombrou o mundo em 2009, ganhando com facilidade a prova de 800m no Mundial de Berlim, quando tinha apenas 18 anos. Depois descobriu-se que ela é pseudo-hermafrodita, fruto de uma deficiência cromossomática. Com a determinação da CAS, ela volta a brilhar.

