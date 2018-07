Indonésia bate a Malásia na final das duplas mistas e fica com ouro no badminton

A Indonésia faturou na tarde desta quarta-feira sua primeira medalha de ouro na Olimpíada do Rio. Foi no badminton, através das duplas mistas. Na final, Tontowi Ahmad e Liliyana Natsir derrotaram Peng Soon Chan e Liu Ying Goh por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/12, e subiram no lugar mais alto do pódio.

Foram precisos somente 43 minutos para Natsir e Ahmad coroarem a grande campanha que fizeram no Rio com o título. A dupla indonésia venceu as seis partidas que fez ao longo do torneio e não perdeu sequer um set durante esta caminhada.

A conquista também marcou a recuperação do badminton da Indonésia, sempre um dos favoritos a medalha na Olimpíada, mas que havia ficado sem subir ao pódio pela primeira vez na história dos Jogos em Londres-2012. Este, aliás, foi o sétimo ouro do país na modalidade em olimpíadas.

Se foi o primeiro ouro no Rio, esta foi também a terceira medalha da Indonésia nesta edição da Olimpíada. O país já havia conquistado duas pratas no levantamento de peso, com Sri Wahyuni Agustiani, na categoria até 48kg para mulheres, e Eko Yuli Irawan, na categoria para homens até 62kg.